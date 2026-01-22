Nella giornata di oggi, a Roma, si è verificato un episodio di grave violenza con spari contro un autobus di linea Atac, causando timore tra i presenti. L'atto, definito dal pubblico ministero come un gesto criminale, ha portato alla sospensione temporanea del servizio con uno sciopero di quattro ore. Un episodio che evidenzia le problematiche di sicurezza nel trasporto pubblico cittadino.

Follia nella Capitale. Un colpo d'arma da fuoco contro un autobus di linea e tanta paura per i passeggeri e l'autista. E' accaduto ieri sera sulla linea 46B dell'Atac, all'altezza delle case popolari di Torrevecchia, alla periferia Nord Ovest di Roma. Per l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale si tratta di «gravi atti vandalici». Le indagini «Atac sta collaborando attivamente alle indagini delle Forze dell'Ordine e assumerà - di concerto con gli uffici competenti di Roma Capitale, con le autorità preposte alla pubblica sicurezza e con i propri servizi di ispezione e vigilanza - ogni iniziativa per garantire la massima sicurezza del personale e dei clienti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. «Un gesto criminale». E oggi sciopero di 4 ore

