spari contro un bus di linea atac a roma terrore per passeggeri e autista un gesto criminale

Nella città di Roma, un episodio di violenza ha coinvolto un autobus di linea Atac, con un colpo d'arma da fuoco che ha generato paura tra passeggeri e autista. Si tratta di un gesto gravissimo, definito da fonti ufficiali come un atto criminoso. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza nei mezzi pubblici e sulle condizioni di sicurezza nelle aree urbane. Le autorità stanno indagando per chiarire i motivi e le circostanze dell'accaduto.

Follia nella Capitale. Un colpo d'arma da fuoco contro un autobus di linea e tanta paura per i passeggeri e l'autista. E' accaduto ieri sera sulla linea 46B dell'Atac, all'altezza delle case popolari di Torrevecchia, alla periferia Nord Ovest di Roma. Per l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale si tratta di «gravi atti vandalici». Le indagini «Atac sta collaborando attivamente alle indagini delle Forze dell'Ordine e assumerà - di concerto con gli uffici competenti di Roma Capitale, con le autorità preposte alla pubblica sicurezza e con i propri servizi di ispezione e vigilanza - ogni iniziativa per garantire la massima sicurezza del personale e dei clienti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Spari contro un bus Atac a Torrevecchia: poco dopo preso a sassate un altro mezzo della stessa linea

Roma: Atac, gravissimi spari contro bus, azienda tutelera' dipendenti e clienti

