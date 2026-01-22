Spari contro un bus Atac a Torrevecchia | poco dopo preso a sassate un altro mezzo della stessa linea

Nella giornata di oggi, a Roma, si sono verificati due episodi di violenza contro i mezzi pubblici Atac. Poco dopo aver sparato contro un autobus a Torrevecchia, è stato colpito con dei sassi un altro bus della stessa linea a Primavalle. Questi episodi sollevano preoccupazioni sulla sicurezza del trasporto pubblico e sulla recente escalation di atti vandalici.

Due attacchi in poche ore contro i bus Atac a Roma: uno sparo a Torrevecchia e un sasso a Primavalle. Vetri rotti, nessun ferito. Colpi contro bus Atac a Torrevecchia e Primavalle: sparo e lancio di sassi sulla linea 46B. Nella serata di ieri, si sono verificati due incidenti nel quartiere nord-ovest di Roma, lungo la linea 46B dell'Atac. Roma, spari a un bus pieno di passeggeri a Torrevecchia: rotti due finestrini, nessun ferito. Paura a Torrevecchia. Un colpo d'arma da fuoco è stato esploso, intorno alle 19.50 di ieri, contro un autobus della linea 46 B dell'Atac, rompendo due finestrini. Roma, spari contro un bus nel 'Bronx' a Torrevecchia: paura tra i passeggeri. Non bastavano i lanci di sassi. Adesso anche i colpi di arma da fuoco. Sono stati attimi di terrore, quelli vissuti ieri sera a Roma, in zona Torrevecchia, ai confini con Primavalle, dai passeggeri.

