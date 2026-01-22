Colpi contro bus Atac a Torrevecchia e Primavalle | sparo e lancio di sassi sulla linea 46B

Nella serata di ieri, si sono verificati due incidenti nel quartiere nord-ovest di Roma, lungo la linea 46B dell’Atac. Sono stati segnalati colpi di arma da fuoco e lanci di sassi contro autobus in zona Torrevecchia e Primavalle. Gli episodi rappresentano un grave episodio di violenza che ha coinvolto i mezzi pubblici della capitale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza del trasporto pubblico locale.

Roma, 22 gennaio 2026 – Doppio episodio nella serata di ieri contro autobus della linea 46B dell' Atac nel quadrante nord-ovest di Roma. Il primo intorno alle 19.50 in via Francesco Giovanni Commendone, in zona Torrevecchia, dove un colpo d'arma da fuoco è stato esploso contro un mezzo in transito, mandando in frantumi due finestrini. A bordo dell'autobus non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Aurelio, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile dello sparo. Secondo episodio nella stessa sera. Poche ore dopo, alle 22.

