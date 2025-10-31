Il mezzo Atac è stato completamente distrutto e per fortuna non ci sono morti o feriti. L'incendio è avvenuto in piazza Giuseppe Cardinali A Torpignattara, quartiere di Roma, un bus è andato in fiamme dopo un incendio provocato da un monopattino elettrico a bordo. Il mezzo Atac è stato comple. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Torpignattara (Roma), bus in fiamme dopo incendio provocato da monopattino elettrico a bordo, mezzo Atac distrutto - VIDEO