Torpignattara Roma bus in fiamme dopo incendio provocato da monopattino elettrico a bordo mezzo Atac distrutto - VIDEO
Il mezzo Atac è stato completamente distrutto e per fortuna non ci sono morti o feriti. L'incendio è avvenuto in piazza Giuseppe Cardinali A Torpignattara, quartiere di Roma, un bus è andato in fiamme dopo un incendio provocato da un monopattino elettrico a bordo. Il mezzo Atac è stato comple. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Puntata di Vox Populi Roma a #TorPignattara, un quartiere dove ogni strada racconta una storia: antiche vestigia romane accanto a murales colorati, memorie popolari intrecciate con lingue e culture che arrivano da lontano. In questa puntata parliamo delle ta - facebook.com Vai su Facebook
Il municipio vuole riqualificare Torpignattara: più controlli sui rifiuti e un tavolo con gli abitanti https://ift.tt/C2Vhf8q - X Vai su X
Torpignattara, bus Atac in fiamme: colpa di un monopattino elettrico? I dubbi sulla sicurezza delle batterie al litio - Nessun ferito, ma l’azienda accusa la batteria di un monopattino elettrico. Segnala romait.it
Roma, incendio su un bus in zona Torpignattara: il mezzo Atac completamente avvolto dalle fiamme. Il video - Il mezzo della linea 557, per cause da accertare, è stato completamente avvolto dalle fiamme. tg.la7.it scrive
Torpignattara, bus in fiamme ma nessun ferito. Atac: «Colpa di un monopattino elettrico a bordo che si è incendiato» - In una nota l'azienda ricorda che «è severamente vietato trasportare mezzi di trazione elettrica a bordo dei mezzi pubblici, sia di superficie che in metropolitana» ... Riporta roma.corriere.it