Torpignattara Roma bus in fiamme dopo incendio provocato da monopattino elettrico a bordo mezzo Atac distrutto - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mezzo Atac è stato completamente distrutto e per fortuna non ci sono morti o feriti. L'incendio è avvenuto in piazza Giuseppe Cardinali A Torpignattara, quartiere di Roma, un bus è andato in fiamme dopo un incendio provocato da un monopattino elettrico a bordo. Il mezzo Atac è stato comple. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

torpignattara roma bus in fiamme dopo incendio provocato da monopattino elettrico a bordo mezzo atac distrutto video

© Ilgiornaleditalia.it - Torpignattara (Roma), bus in fiamme dopo incendio provocato da monopattino elettrico a bordo, mezzo Atac distrutto - VIDEO

