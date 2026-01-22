Spalletti alla Bud Spencer? Non è una novità | i 10 schiaffoni cult degli allenatori ai loro ragazzi
Il gesto di Spalletti verso un giocatore durante una partita ha riaperto il dibattito sugli episodi di allenatori che usano metodi duri con i propri atleti. Dalla Juve a figure come Di Canio, Mihajlovic e Rossi, sono tanti i casi di allenatori noti per aver ricorso a schiaffi o metodi severi, lasciando un segno nel calcio e nello sport in generale.
Uno schiaffo, un buffetto, una sberla, un ceffone, un manrovescio, uno scappellotto, uno scapaccione, una "pizza", una "pappina", una "sleppa", ora accennata, ora violenta, data per motivare (vedi Spalletti con Openda) o per frustrazione, perché la misura è colma. Desta stupore quando è l'allenatore protagonista del gesto nei confronti di un suo giocatore. Suona l'ora della sveglia per Openda durante Juventus-Benfica. Esausto, Spalletti urla all'attaccante "Svegliati! Ti devi svegliare!". Lo fa per caricarlo, per scuoterlo, per dargli la scossa, per dirgli che - ancora una volta - gli sta dando un'occasione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
