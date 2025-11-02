Bud Spencer e i fagioli borlotti | la sua Bud Power è divenuta un caso industriale Corsera

Dal mito del cinema all’impresa di famiglia: l’eredità di Bud Spencer oggi passa attraverso un marchio alimentare in piena espansione. Bud Power, la società fondata nel 2022 da Giuseppe Pedersoli — figlio dell’attore — insieme ai suoi figli Alessandro e Carlo Eduardo, è diventata in poco tempo un piccolo caso industriale, costruendo un impero di fagioli, birra e pizze “alla Bud” che cavalca l’onda della nostalgia e della simpatia popolare per il leggendario duo Bud Spencer e Terence Hill. Riunita nella holding Ikigai, controllata al 54,7% dalla famiglia Pedersoli, l’azienda ha visto un’esplosione del fatturato: da 600 mila euro nel 2023 a quasi 10 milioni previsti per il 2025. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bud Spencer e i fagioli borlotti: la “sua” Bud Power è divenuta un caso industriale (Corsera)

