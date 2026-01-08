Afragola, 55enne arrestato dalla Polizia di Stato durante un controllo: trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e denaro contante. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, contribuendo alla sicurezza del territorio.

L’uomo, fermato ad Afragola, è stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e denaro contante: arrestato dalla Polizia di Stato. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 55enne di Caivano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un’auto con a bordo il predetto, trovandolo in possesso di 16 involucri di cocaina del peso di circa 7 grammi e di 125 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Afragola: sorpreso con la droga. Polizia di Stato arresta 55enne

San Pietro a Patierno: Sorpreso in auto pusher senza patente e vendere droga; Afragola, aggredisce i poliziotti. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato - - Quotidiano di; Sorrento: Polizia trova 38enne in auto con 19 grammi di cocaina; Napoli, arrestato 27enne per spaccio in via Duchesca: aveva marijuana e hashish.

Controlli anti-droga intensificati nell'area nord di Napoli: quattro arresti - La droga era nascosta nell'area condominiale del palazzo: 1,6 chilogrammi di hashish, 860 grammi di marijuana, oltre 300 di cocaina. rainews.it

Afragola, sorpresi con la droga: arrestato un 23enne e denunciato un 20enne - Ieri pomeriggio, la polizia di Stato ha arrestato un 23enne di Afragola, già sottoposto agli arresti domiciliari, e denunciato un 20enne di Frattaminore: entrambi i giovani hanno precedenti penali per ... ilmattino.it

Napoli, sorpreso con la droga: la polizia arresta un 31enne - Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti Nel pomeriggio di ieri, la polizia di Stato ha ... msn.com