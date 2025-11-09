Ferito alle gambe la polizia lo arresta per spaccio di droga
Tempo di lettura: 2 minuti Sarebbe legato al mondo della droga il ferimento di un uomo di 34 anni campano, avvenuto nella serata di ieri alla periferia nord di Crotone. La vittima, ferita con tre colpi di arma da fuoco alle gambe, infatti è stata arrestata per detenzione e spaccio di droga dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone che ha rinvenuto all’interno della sua auto una quantità di hashish tale da far scattare il provvedimento di arresto. L’uomo è attualmente ricoverato all’ospedale di Catanzaro, dove nella serata di ieri è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per fermare l’emorragia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
