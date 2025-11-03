Catania 57enne arrestato per spaccio | sequestrati 4 chili e mezzo di droga nascosti in un garage

Un 57enne è stato arrestato a Catania dopo il sequestro di 4 chili e mezzo di droga nascosti in un garage nel quartiere Nesima. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Catania, 57enne arrestato per spaccio: sequestrati 4 chili e mezzo di droga nascosti in un garage

