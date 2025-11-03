Oltre 4,5 chili di droga | 300 ovuli di marijuana e hashish conservati nel frigo del garage di un 57enne a Catania

Ha trasformato il garage di casa in un magazzino per conservare chili di droga. Ma il deposito è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato. In questo caso, i poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Nesima, a cominciare dalle zone in cui, già in passato, si sono registrati casi di illecita cessione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oltre 4,5 chili di droga: 300 ovuli di marijuana e hashish conservati nel frigo del garage di un 57enne a Catania

