Spaccio di cocaina nuovo arresto per 45enne | poliziotti insospettiti da insolito via vai da casa

Un’operazione della Polizia di Brindisi ha portato all’arresto di un uomo di 45 anni di San Pietro Vernotico, sospettato di spaccio di cocaina. L’azione è scaturita da sospetti riguardo a un insolito via vai presso l’abitazione dell’uomo, che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

SAN PIETRO VERNOTICO – Un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Brindisi ha portato all’arresto, lunedì 19 gennaio scorso, di un uomo di 45 anni di San Pietro Vernotico. L'intervento è scattato in seguito a un'attività di osservazione della Polizia giudiziaria che aveva fatto.🔗 Leggi su Brindisireport.it

In casa con la cocaina pronta per lo spaccio: arrestato 45enneUn uomo di 45 anni, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio.

I residenti segnalano un insolito via vai di clienti nei dintorni di un palazzo: in cantina trovato mezzo chilo di cocainaUn insolito via vai di clienti nei pressi di un palazzo ha attirato l'attenzione dei residenti, portando all'intervento delle forze dell'ordine.

