Al via la XIII edizione del corso di Sostenibilità dell’Università di Siena

Da lanazione.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Siena avvia la tredicesima edizione del corso di Sostenibilità, un percorso transdisciplinare rivolto a studenti e interessati esterni. L’iniziativa, aperta a laureandi e laureati, mira a fornire strumenti e conoscenze per affrontare le sfide legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il corso rappresenta un’opportunità di approfondimento per chi desidera contribuire a un futuro più consapevole e responsabile.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Al via la XIII edizione del corso d i Sostenibilità dell’Università di Siena, insegnamento transdisciplinare aperto a tutti gli studenti e studentesse dell’Ateneo, sia triennali che magistrali, e agli esterni all’Ateneo interessati alle tematiche trattate. L'insegnamento è organizzato secondo un approccio transdisciplinare ed è strutturato in lezioni tenute da docenti diversi che affronteranno i principali temi attinenti la sostenibilità in modo che siano alla portata di tutti. “Seguir e lezioni sugli aspetti ambientali, economici, giuridici, energetici, urbanistici, sociologici, letterari (e molti altri) della sostenibilità è una vera e propria challenge! - spiega il professor Federico Maria Pulselli, coordinatore dell’insegnamento -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

al via la xiii edizione del corso di sostenibilit224 dell8217universit224 di siena

© Lanazione.it - Al via la XIII edizione del corso di Sostenibilità dell’Università di Siena

Leggi anche: Il Ridolfi ‘università’ del volo . Corso per piloti professionisti, al decollo l’edizione numero 50

Leggi anche: Presentata la XIII edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Torna Roma al Lavoro, il job day di Roma Capitale; Al via Voci Libere: educazione all’affettività, alle relazioni e alla parità di genere nelle scuole secondarie di primo grado di Roma Capitale; Roma rallenta non solo in centro: ecco le prossime strade dove si viaggerà a 30 all'ora; Salute mentale, sì ad approccio one mental health.

al via la xiiiNapoli, al via la XIII edizione del Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso 2026NAPOLI – Si apre ufficialmente la tredicesima edizione del Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso, uno degli appuntamenti socio-culturali più Napoli, al via la XIII edizione del Premio Interna ... marigliano.net

Al via la XIII edizione 2025 del Premio Marco Rossi – Raccontare il lavoroAl via la tredicesima edizione del Premio Marco Rossi, cui nel corso dell’anno si affiancheranno una nuova associazione Raccontare il lavoro e un omonimo sito destinato tra l’altro a raccogliere i ... lagone.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.