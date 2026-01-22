L’Università di Siena avvia la tredicesima edizione del corso di Sostenibilità, un percorso transdisciplinare rivolto a studenti e interessati esterni. L’iniziativa, aperta a laureandi e laureati, mira a fornire strumenti e conoscenze per affrontare le sfide legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il corso rappresenta un’opportunità di approfondimento per chi desidera contribuire a un futuro più consapevole e responsabile.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Al via la XIII edizione del corso d i Sostenibilità dell’Università di Siena, insegnamento transdisciplinare aperto a tutti gli studenti e studentesse dell’Ateneo, sia triennali che magistrali, e agli esterni all’Ateneo interessati alle tematiche trattate. L'insegnamento è organizzato secondo un approccio transdisciplinare ed è strutturato in lezioni tenute da docenti diversi che affronteranno i principali temi attinenti la sostenibilità in modo che siano alla portata di tutti. “Seguir e lezioni sugli aspetti ambientali, economici, giuridici, energetici, urbanistici, sociologici, letterari (e molti altri) della sostenibilità è una vera e propria challenge! - spiega il professor Federico Maria Pulselli, coordinatore dell’insegnamento -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la XIII edizione del corso di Sostenibilità dell’Università di Siena

