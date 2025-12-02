Piano di Sorrento con l' accensione dell' Albero al via gli eventi per le festività natalizie | tutti gli appuntamenti
Comincerà venerdì 5 dicembre, con l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza Cota alle ore 18,30, per terminare poi il giorno dell’Epifania con l’attesa Befana dei vigili del fuoco, sempre in Piazza Cota, l’ampio ampio cartellone di eventi per le festività natalizie del Comune di Piano di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
