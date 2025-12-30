Sorrento Capodanno in piazza con musica e tradizioni | dal Ciuccio di fuoco al Concerto di fine anno tutti gli eventi

A Sorrento, il Capodanno si celebra con eventi tradizionali e musicali nell’ambito della XVII edizione di “M’Illumino d’Inverno”. La piazza si anima con spettacoli e iniziative che richiamano le radici locali, come il Ciuccio di fuoco e il concerto di fine anno. Un’occasione per vivere l’ultimo giorno dell’anno in modo autentico e condiviso, tra musica e tradizioni della comunità sorrentina.

Fine anno tra note e tradizioni, a Sorrento, nell'ambito della XVII edizione di "M'Illumino d'Inverno", il contenitore di eventi promosso dal Comune di Sorrento. La lunga festa di San Silvestro inizia alle ore 11.30 al teatro Tasso, con il Concerto di Fine Anno, a cura dell'associazione.

