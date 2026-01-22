Sommo lupo ucciso a colpi d' arma da fuoco La Lega Antivivisezionista denuncia | Il bracconaggio distrugge la biodiversità

A Sommo, nel Pavese, è stato rinvenuto un lupo gravemente ferito, presumibilmente ucciso a colpi d'arma da fuoco. La Lega Antivivisezionista denuncia il pericolo del bracconaggio, evidenziando come tali pratiche minaccino la biodiversità locale. L'episodio solleva preoccupazioni sulla tutela della fauna selvatica e sulla necessità di contrastare efficacemente il bracconaggio nel territorio.

Sommo (Pavia), 22 gennaio 2026 – Trovato gravemente ferito e in fin di vita vicino a Sommo nel pavese, inizialmente si era ipotizzato che un lupo potesse essere stato investito. Ma non è così: l’animale è stato colpito da un’arma da fuoco. Nonostante la segnalazione immediata della polizia provinciale e il tempestivo intervento del Cras (Centro di recupero animali selvatici), il lupo è spirato poche ore dopo, aggiungendosi alla lunga lista di vittime del bracconaggio che ogni anno colpisce la fauna selvatica italiana. Il lupo a spasso per le montagne della Lombardia: 80 esemplari recensiti e la popolazione è in crescita in tutto l’arco alpino La Lega Antivivisezionista ha sporto denuncia e, attraverso il responsabile fauna selvatica Cristiano Fant esprime profonda preoccupazione per il significato di questo ulteriore episodio: “Alla luce dell’ennesimo caso di bracconaggio, si conferma la pericolosità del sapiens nei confronti della biodiversità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

