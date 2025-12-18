Orrore a Guayaquil | ucciso a colpi d’arma da fuoco il calciatore Mario Pineida

Una tragica scena di violenza scuote Guayaquil: il calciatore Mario Pineida è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in un agguato avvenuto in pieno giorno. L’episodio ha sconvolto la comunità e riaperto il dibattito sulla sicurezza nel paese. Un dramma che evidenzia le criticità della situazione sociale e lascia senza parole chi assiste a questa terribile perdita.

Agguato mortale in pieno giorno. Dramma in Ecuador, dove un calciatore è stato assassinato in strada durante un violento agguato. A perdere la vita è stato Mario Pineida, 33 anni, ex difensore della Nazionale e attuale giocatore del Barcelona Sporting Club di Guayaquil. Le forze dell'ordine locali hanno avviato un'indagine per chiarire le responsabilità e il movente dell'omicidio. L'attacco nel quartiere Samanes 4. Secondo quanto riportato dalla stampa estera, l'agguato è avvenuto il 17 dicembre, intorno alle 16:30 locali, in pieno giorno nel quartiere Samanes 4. Pineida si trovava a piedi insieme alla madre, rimasta fortunatamente illesa.

