Il cavallo Lacky ucciso a colpi d’arma da fuoco la denuncia di Horse Angels | Non può essere semplice incidente di caccia
A Gussago, in provincia di Brescia, un cavallo chiamato Lacky è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco lo scorso settembre. L'associazione Horse Angels ha presentato una denuncia-querela e chiede che venga fatta piena luce sui responsabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Uccisione del cavallo Lacky: Horse Angels presenta denuncia-querela alla Procura di Brescia - L'associazione chiede che si accertino le responsabilità: «Fatto grave che non può essere derubricato a ... quibrescia.it scrive