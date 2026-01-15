Salerno Pulita ecco il nuovo calendario dei Centri Mobili di raccolta e riuso

Da gennaio, Salerno Pulita ripropone i Centri Mobili di raccolta e riuso, attivi ogni sabato dalle 9 alle 12,30 nei diversi quartieri della città. Questi eventi itineranti facilitano la gestione sostenibile dei rifiuti, incentivando il riuso e la raccolta differenziata. Consulta il nuovo calendario e partecipa per contribuire alla tutela dell'ambiente e promuovere pratiche di economia circolare nel territorio di Salerno.

Tornano dal 24 gennaio i centri itineranti di raccolta e riuso di Salerno Pulita, gli eventi mobili che si tengono periodicamente, ogni sabato dalle 9 alle 12,30 nei quartieri, trasformando la raccolta differenziata in un'occasione di economia circolare, dove i cittadini possono conferire. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Salerno pulita, il nuovo calendario dei centri mobili di raccolta Leggi anche: Raccolta rifiuti, rinnovato contratto a Salerno Pulita La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Salerno Pulita, ecco il nuovo calendario dei Centri Mobili di raccolta e riuso - In collaborazione, con l’app Junker, il centro di riuso funzionerà anche da base per i materiali intercettati attraverso la bacheca del riuso, cioè i cittadini potranno utilizzare il gazebo del centro ... salernotoday.it

Da tre giorni sono qui! Salerno Pulita Spa a chi tocca pulire il Sola-RIUM SalernoToday Vincenzo Napoli Vincenzo De Luca Vincenzo Bennet Vincenzo Bennet - Partito Democratico @fanpiùattivi facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.