In occasione delle feste, a Ferrara la raccolta differenziata porta a porta non si ferma. Il gruppo Hera fa sapere infatti che, solo nelle giornate di Natale e Capodanno e solo in centro storico dove il giovedì è previsto il ritiro a domicilio dei sacchi azzurri della carta, il servizio subirà. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - La raccolta differenziata non va in vacanza, posticipato il porta a porta della carta in centro storico

Leggi anche: A Montesilvano arriva il nuovo calendario per la raccolta differenziata porta a porta [FOTO]

Leggi anche: Rifiuti e raccolta differenziata a Poggiardo: al via nuovo servizio porta a porta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Turismo e sostenibilità. La raccolta differenziata non va mai in vacanza. E si presenta su TikTok - Salemi: "Per una città più virtuosa serve la collaborazione di tutti". lanazione.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA DI ACIREALE. In occasione delle festività natalizie, cambia il calendario della raccolta differenziata per le utenze domestiche ` ` - facebook.com facebook