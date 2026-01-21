Un software spia nei pc di tutti i tribunali | consente di monitorare i magistrati a loro insaputa Nordio nega ma Report lo smentisce

Recentemente è emerso che un software spia potrebbe essere utilizzato nei tribunali italiani, permettendo di monitorare i magistrati senza il loro consenso. Nordio ha negato, ma alcune inchieste, come quelle di Report, suggeriscono il contrario. Questa vicenda solleva questioni importanti sulla privacy e sulla tutela delle libertà individuali nel sistema giudiziario. Di fronte a queste rivelazioni, si attende una risposta ufficiale e chiarimenti sulle eventuali implicazioni legali.

Che ieri dovesse essere una giornata di fuoco sulla Giustizia, essendo in programma le comunicazioni alle Camere del Guardasigilli Carlo Nordio, si sapeva. Ciò che invece si ignorava è che proprio ieri sarebbe deflagrato uno degli scandali potenzialmente più gravi della storia repubblicana. E a farlo esplodere, ancora una volta, un’inchiesta di Report (in onda domenica prossima su Rai 3, in prima serata), a firma Carlo Tecce, anticipata ieri da una clip. Nei pc dei tribunali italiani il software spia ECM. Secondo la trasmissione di Sigfrido Ranucci, infatti, nei circa 40mila computer di tutti i tribunali italiani – da quelli dei dipendenti non togati fino ai giudici e magistrati di ogni ordine e grado – sarebbe installato un programma in grado di spiare l’attività dell’utente, senza lasciare traccia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Software spia sui PC dei magistrati: la rivelazione di ReportReport anticipa l'inchiesta su un software spia nei tribunali: accesso remoto ai computer dei magistrati, arriva la smentita del ministro. msn.com

Software spia sui pc di procure e tribunali: l’inchiesta di Report fa esplodere il casoL’accusa è grave: sui computer di Procure e Tribunali italiani sarebbe installato un software capace di consentire accessi remoti invisibili agli stessi magistrati. Secondo l’inchiesta di Report – ... cosenzachannel.it

L'iniziativa è dell'europarlamentare e giornalista Sandro Ruotolo. Sono decine gli utenti italiani allertati da Meta e Apple perché nel mirino dei software spia, tanti ancora sconosciuti. L'appello alle vittime: “Denunciate” - facebook.com facebook

