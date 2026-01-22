Softball Montvidas dopo il raduno delle azzurre | Un successo le nuove giocatrici si sono inserite bene

Dopo il raduno invernale in Messico, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di softball Craig Montvidas ha ritenuto l’esperienza un successo, sottolineando l’ottimo inserimento delle nuove giocatrici nel gruppo. L’evento ha rappresentato un momento importante di preparazione per le azzurre, consolidando il team e favorendo lo sviluppo di nuove potenzialità in vista delle prossime competizioni.

“ Un successo ”. Non usa alcun giro di parole il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di softball Craig Montvidas nel commentare il lungo e proficuo raduno invernale delle azzurre svoltosi in Messico nelle scorse settimane. Giorni molto intensi quelli svolti in Nordamerica, dove le nostre portacolori hanno disputato complessivamente sei amichevoli mettendo a referto cinque vittorie ed una sconfitta confrontandosi contro le Bravas De Leon e le Diablos Rojos (proprio queste ultime sono riuscite a fermare la squadra tricolore in un’occasione). La missione, dunque, può considerarsi compiuta, come confermato da Montvidas in una dichiarazione rilasciata ai microfoni federali: “ Avevamo un obiettivo – ha detto il CT – e ciò che era stato pianificato è diventato realtà: riunire la squadra, potersi allenare insieme e giocare contro squadre molto forti è stato per noi molto utile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Softball, le azzurre si riscattano e chiudono il raduno invernale messicano con un'altra vittoriaLa nazionale italiana di softball conclude il raduno invernale in Messico con una vittoria, battendo per 7-2 i Diablos Rojos della capitale.

Softball, le convocate dell'Italia per il raduno in Messico: 22 azzurre al lavoroLa nazionale italiana di softball si prepara per un raduno in Messico, dal 7 al 21 gennaio, con 22 atlete convocate.

