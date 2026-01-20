Softball le azzurre si riscattano e chiudono il raduno invernale messicano con un’altra vittoria

La nazionale italiana di softball conclude il raduno invernale in Messico con una vittoria, battendo per 7-2 i Diablos Rojos della capitale. Dopo una giornata di sconfitte, le azzurre dimostrano determinazione e miglioramento, chiudendo l’esperienza con un risultato positivo. Questo appuntamento ha offerto l’opportunità di consolidare le capacità della squadra in vista di future competizioni.

Termina con una vittoria l’avventura in Messico della Nazionale italiana di softball. Le nostre portacolori hanno chiuso l’impegnativo raduno invernale battendo per 7-2 la compagine della capitale Diablos Rojos, riscattando così la sconfitta rimediata nella giornata di ieri. Una prova corale di grande rilevanza quella delle azzurre, capaci di mettere a referto complessivamente undici valide, tra cui spiccano due fuori campo ad opera di Elisa Cecchetti e due doppi di Dayton. Particolarmente positivo l’inizio della disputa, dove le giocatrici di Craig Montvidas hanno subito trovato il vantaggio, gestendo al meglio la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Softball, le convocate dell’Italia per il raduno in Messico: 22 azzurre al lavoroLa nazionale italiana di softball si prepara per un raduno in Messico, dal 7 al 21 gennaio, con 22 atlete convocate.

Softball: Italia, bis messicano contro le Bravas de LeonL’Italia di softball torna a vincere contro le Bravas de Leon in Messico, con un risultato di 7-2 dopo la precedente vittoria per 11-1.

