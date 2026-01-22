Sofia e le sue storie in un libro Diventa scrittrice a undici anni | Il mio sogno è diventato la realtà

Sofia Cocchetti, giovane scrittrice di 11 anni di Casentino, ha appena pubblicato il suo primo libro,

E’ giovanissima, ma già determinata e pronta a centrare importanti obiettivi. E’ la storia di Sofia Cocchetti, casentinese, che a soli 11 anni ha scritto il suo primo libro: " Immersi nei sogni " pubblicato da Federighi Editori. Il racconto narra la storia di Anna, una ragazza sedicenne che, leggendo un libro, si ritrova improvvisamente catapultata all’interno di un mondo fantastico. Qui, accompagnata da un maialino parlante e da una guerriera dai capelli viola, intraprende una pericolosa avventura alla ricerca di tre amuleti magici, indispensabili per fermare Doa, una misteriosa e malvagia figura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

