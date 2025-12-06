Stella 15 anni il sogno è diventato realtà Dopo il contest Notte di note ecco il disco
È fresco di uscita “Ali di Carta“, il primo singolo di Stella Valeri, 15 anni, emersa durante il contest “ Notte di note “ il 25 e 26 luglio di quest’anno, promosso a Mediglia da Roby Cantafio, musicista e compositore. "La voce di Stella ha convinto subito la giuria – spiega Cantafio – e le abbiamo assegnato come vincita un brano pensato per lei. Ha talento e determinazione. Per questo ho deciso di produrla. L’obiettivo è puntare a Sanremo Giovani quando compirà sedici anni, magari con un Ep già avviato di almeno otto pezzi". Stella però procede con prudenza. "Ci spero molto – racconta la giovanissima cantante – perché mi piacerebbe fare la cantante o comunque lavorare nella musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
