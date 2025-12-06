Monteriggioni | droga nel bosco Smantellato bivacco di pusher Giovani marocchini denunciati
Il bosco della droga, a questo giro, era in località Riciano, nel territorio di Monteriggioni. E’ lì, dove la macchia è più fitta, che i carabinieri hanno smantellato un bivacco dove i pusher ricevevano i clienti. Alla vista dei militari i due spacciatori, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e denunciati per spaccio in concorso. Si tratta di due marocchini di 21 e 20 anni, denunciati anche per il possesso di oggetti atti ad offendere, dal momento che nel bivacco sono state rinvenute due katane, grosse spade giapponesi. Il blitz antidroga dei carabinieri di Monteriggioni, in collaborazione con quelli del Nucleo Forestale di San Gimignano e Rapolano Terme, è scattato all’alba, un’operazione in cui sono stati impiegati in tutto dieci militari e che nasce dalla segnalazione di alcuni cacciatori che nel bosco si erano imbattuti in un bivacco sospetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
MONTERIGGIONI - Spaccio di droga: scoperto un bivacco nei boschi di Monteriggioni, denunciate due persone. Un 21enne ed un 20enne di origine marocchina deferiti in quanto ritenuti presunti responsabili dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Vai su X
MONTERIGGIONI - Spaccio di droga: scoperto un bivacco nei boschi di Monteriggioni, denunciate due persone. L’attività nasce dalla segnalazione di alcuni cacciatori: un 21enne ed un 20enne di origine marocchina deferiti in quanto ritenuti presunti respons - facebook.com Vai su Facebook
Monteriggioni: droga nel bosco. Smantellato bivacco di pusher. Giovani marocchini denunciati - E’ lì, dove la macchia è più fitta, che i carabinieri hanno smantellato un bivacco dove i pusher riceveva ... Secondo lanazione.it
DROGA NEL BOSCO DI MONTERIGGIONI: FERMATI DUE GIOVANI PER SPACCIO - Un’operazione congiunta dei Carabinieri di Monteriggioni e dei militari del Nucleo Forestale di San Gimignano e Rapolano ha portato, il 2 dicembre, alla denuncia di due giovani di origine marocchina s ... Scrive oksiena.it
Monteriggioni: due denunce per spaccio di droga nel bosco - I Carabinieri di Monteriggioni, in collaborazione con quelli del Nucleo Forestale di San Gimignano e Rapolano, nella giornata del 3 ... Segnala ilcittadinoonline.it
Toscana: Carabinieri, spaccio di droga nel bosco a Monteriggioni, due denunciati - I Carabinieri di Monteriggioni, in collaborazione con quelli del Nucleo forestale di San Gimignano e Rapolano, hanno fermato ieri due ... agenzianova.com scrive