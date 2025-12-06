Il bosco della droga, a questo giro, era in località Riciano, nel territorio di Monteriggioni. E’ lì, dove la macchia è più fitta, che i carabinieri hanno smantellato un bivacco dove i pusher ricevevano i clienti. Alla vista dei militari i due spacciatori, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e denunciati per spaccio in concorso. Si tratta di due marocchini di 21 e 20 anni, denunciati anche per il possesso di oggetti atti ad offendere, dal momento che nel bivacco sono state rinvenute due katane, grosse spade giapponesi. Il blitz antidroga dei carabinieri di Monteriggioni, in collaborazione con quelli del Nucleo Forestale di San Gimignano e Rapolano Terme, è scattato all’alba, un’operazione in cui sono stati impiegati in tutto dieci militari e che nasce dalla segnalazione di alcuni cacciatori che nel bosco si erano imbattuti in un bivacco sospetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Monteriggioni: droga nel bosco. Smantellato bivacco di pusher. Giovani marocchini denunciati