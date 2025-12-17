Enzo Maresca saluta i giocatori del Chelsea dopo la difficile vittoria nei quarti di finale della Coppa EFL sul Cardiff

Enzo Maresca ha celebrato la determinazione dei suoi giocatori dopo la difficile vittoria del Chelsea contro il Cardiff nei quarti di finale della Coppa EFL. L'allenatore ha elogiato la prestazione della squadra nel secondo tempo, contribuendo a portare i Blues in semifinale in una partita complessa e combattuta.

2025-12-17 01:12:00 Il web non parla d’altro: L’allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha elogiato la prestazione della sua squadra nel secondo tempo mentre i Blues, molto cambiati, hanno battuto una vivace squadra del Cardiff City per passare alla semifinale della Coppa EFL. I sostituti Alejandro Garnacho – autore di una doppietta – e Pedro Neto hanno segnato i gol della vittoria per 3-1 degli uomini di Enzo Maresca nella capitale gallese. David Turnbull aveva precedentemente pareggiato per la capolista della League One dopo il primo di Garnacho prima che l’argentino raddoppiasse il suo bottino dopo che Neto aveva ripristinato il vantaggio del Chelsea. Justcalcio.com

Leggi anche: I giocatori del Chelsea hanno esortato a mettere in discussione la rotazione di Enzo Maresca

Leggi anche: La mentalità e il carattere “di Frank saluta i giocatori di Spurs dopo aver salvato il punto tardivo contro Bodo/Glimt

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

ENZO MARESCA Un italiano sul tetto del mondo Chelsea FIFACWC

Athletic attacca Maresca, il suo sfogo è criptico e inutile, non aiuta nessuno - Athletic riprende lo sfogo di Maresca dopo la partita con L'Everton e lo considera inutile e anzi controproducente ... ilnapolista.it

Maresca: "A Parma avevo giocatori considerati giovani. Oggi li chiamano ancora così" - Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio e Undici, raccontando anche quella che è stata la sua esperienza a Parma: "Io credo ci sia senz’altro ... tuttomercatoweb.com

Enzo Maresca Sudahi Drama di Chelsea x.com

Un mese di Novembre di soddisfazioni per Enzo Maresca premiato come tecnico del mese e Igor Thiago giocatore del mese in Premier League https://www.ukcalcio.com/2025/12/premier-league-monthly-awards-enzo-maresca-ed-igor-thiago-premiati-nel-me - facebook.com facebook