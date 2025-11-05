Slot afferma che il Real Madrid tira fuori il meglio dai suoi giocatori del Liverpool dopo la vittoria della Champions League

2025-11-05 01:20:00 Il web non parla d’altro: L’allenatore del Liverpool Arne Slot ha detto che giocare contro il Real Madridtira fuori il meglio” dai suoi giocatori dopo che i Reds hanno prodotto una prestazione impressionante battendo i Los Blancos 1-0 in Champions League martedì. La prima trasferta di Trent Alexander-Arnold ad Anfield da quando ha lasciato il club in cui era entrato da ragazzo ha dominato la conversazione pre-partita, ma è stato Alexis Mac Allister a conquistare i titoli dei giornali, realizzando l’unico gol della partita allo scoccare dell’ora da un calcio di punizione di Dominik Szoboszlai. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

