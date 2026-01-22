Sinner sul velluto Musetti supera il derby azzurro con Sonego | chi incontrano ai sedicesimi degli Australian open

Jannik Sinner si qualifica per il terzo turno degli Australian Open, dopo aver sconfitto James Duckworth in tre set (6-1, 6-4, 6-2). Nel frattempo, Musetti supera il derby azzurro contro Sonego e si prepara per i sedicesimi. Le prossime sfide promettono un percorso interessante per i tennisti italiani nel torneo australiano.

Jannik Sinner chiude la pratica del secondo turno degli Australian open. Il numero due del mondo ha rifilato al padrone di casa James Duckworth un parziale netto: tre set a zero (6-1, 6-4, 6-2), senza troppi intoppi. Il cemento australe sorride anche a Lorenzo Musetti che è riuscito a superare.🔗 Leggi su Today.it

Musetti vince il derby azzurro con Sonego e accede al terzo turno degli Australian OpenLorenzo Musetti si impone nel derby italiano agli Australian Open, battendo Lorenzo Sonego in tre set.

LIVE Australian Open: Musetti passa, sarà derby con Sonego. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9Questa terza giornata degli Australian Open vede in campo sei tennisti italiani nel singolare.

