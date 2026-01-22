Musetti vince il derby azzurro con Sonego e accede al terzo turno degli Australian Open

Da oasport.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti si impone nel derby italiano agli Australian Open, battendo Lorenzo Sonego in tre set. La partita, durata circa due ore e cinquanta minuti, si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Con questa vittoria, Musetti accede al terzo turno del torneo. Entrambi gli atleti hanno offerto una prestazione di livello, confermando il valore del tennis italiano nel circuito internazionale.

Il derby è di di Lorenzo Musetti. La sfida tutta italiana in quel di Melbourne se la prende il toscano, che supera l’amico Lorenzo Sonego in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 dopo due ore e cinquantuno minuti di gioco. Una prestazione decisamente convincente quella di Musetti, che per il secondo anno consecutivo accede al terzo turno del primo Slam dell’anno e adesso attende il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il ceco Tomas Machac. Una partita in cui Musetti ha avuto a disposizione addirittura ventitré palle break, sfruttandone solo sei, spesso per merito di un Sonego, che ha faticato molto soprattutto con la seconda (33% di punti di vinti). 🔗 Leggi su Oasport.it

musetti vince il derby azzurro con sonego e accede al terzo turno degli australian open

© Oasport.it - Musetti vince il derby azzurro con Sonego e accede al terzo turno degli Australian Open

Dal possibile derby con l’amico Sonego a un terzo turno già ostico: il cammino di Musetti agli Australian OpenLorenzo Musetti si prepara agli Australian Open con un percorso difficile, passando dal possibile derby con Sonego a un terzo turno impegnativo.

Australian Open: Musetti al secondo turno. Sarà derby tricolore con SonegoLuca Musetti si è qualificato per il secondo turno dell'Australian Open, preparando un derby tutto italiano contro Lorenzo Sonego.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Musetti vince il derby azzurro con Sonego e accede al terzo turno degli Australian Open; Australian Open in diretta. Vince Musetti, sarà derby con Sonego. Passano Darderi e Paolini-Errani; Musetti: Non facile avere l'atteggiamento giusto contro un amico; Super scambio vinto da Musetti, Sonego crolla a terra: rivivi il punto.

musetti vince il derbyMusetti domina il derby con Sonego ed è ancora al terzo turno in AustraliaNettamente superiore il carrarino lungo l’arco di tutto il match: adesso sfida contro uno tra Machac e Tsitsipas Favorito doveva essere Lorenzo Musetti e le aspettative sono state appieno rispettate. tennisitaliano.it

musetti vince il derbyAustralian Open: Musetti batte Sonego e va ai 16/i, Bolelli-Vavassori subito ko nel doppio(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Lorenzo Musetti vince il derby azzurro contro Lorenzo Sonego per 6-3 6-3 6-4 e accede ai sedicesimi degli Australian Open ... sport.tiscali.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.