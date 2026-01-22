Lorenzo Musetti si impone nel derby italiano agli Australian Open, battendo Lorenzo Sonego in tre set. La partita, durata circa due ore e cinquanta minuti, si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Con questa vittoria, Musetti accede al terzo turno del torneo. Entrambi gli atleti hanno offerto una prestazione di livello, confermando il valore del tennis italiano nel circuito internazionale.

Il derby è di di Lorenzo Musetti. La sfida tutta italiana in quel di Melbourne se la prende il toscano, che supera l’amico Lorenzo Sonego in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 dopo due ore e cinquantuno minuti di gioco. Una prestazione decisamente convincente quella di Musetti, che per il secondo anno consecutivo accede al terzo turno del primo Slam dell’anno e adesso attende il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il ceco Tomas Machac. Una partita in cui Musetti ha avuto a disposizione addirittura ventitré palle break, sfruttandone solo sei, spesso per merito di un Sonego, che ha faticato molto soprattutto con la seconda (33% di punti di vinti). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Musetti vince il derby azzurro con Sonego e accede al terzo turno degli Australian Open

