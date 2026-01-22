Sinner scaramanzia all’Australian Open | Spaghetti alla Berrettini? Nessun rito ma erano molto buoni

Jannik Sinner, in vista dell’Australian Open, mantiene un atteggiamento riservato e concentrato, senza affidarsi a riti scaramantici. Tra le sue abitudini, ha commentato in modo scherzoso gli spaghetti alla Berrettini, sottolineando che, seppur molto gustosi, non rappresentano un talismano. Il tennista italiano si prepara quindi con determinazione per tentare di conquistare il suo terzo titolo consecutivo a Melbourne.

(Adnkronos) – Jannik Sinner punta al terzo trionfo consecutivo all'Australian Open. E per farlo, usa anche un po' di scaramanzia. Come raccontato da Eurosport, prima del match contro Duckworth Jannik è tornato a mangiare nello stesso ristorante alla vigilia della partita e ha mangiato di nuovo 'spaghetti alla Berrettini': "Scaramantico? Dipende, siamo andati tanto in quel ristorante prima del torneo. Mi piace anche cambiare. Certe cose ci tengo a farle allo stesso modo, soprattutto al circolo, perché ho la mia routine. Fuori mi piace cambiare, ma la pasta era molto buona" ha spiegato il numero 2 del ranking Atp con un sorriso.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Jannik Sinner e un pizzico di scaramanzia. Niente tornei ATP prima degli Australian Open: una storia che si ripeteJannik Sinner, campione in carica agli Australian Open, ha scelto di non partecipare a tornei ATP prima del primo grande appuntamento stagionale.

Australian Open, Alcaraz sfida Sinner e ‘snobba’ la scaramanzia: “Ho già scelto il tatuaggio per la vittoria”Carlos Alcaraz si prepara agli Australian Open del 2026 con ambizione e determinazione.

