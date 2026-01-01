Jannik Sinner e un pizzico di scaramanzia Niente tornei ATP prima degli Australian Open | una storia che si ripete

Jannik Sinner, campione in carica agli Australian Open, ha scelto di non partecipare a tornei ATP prima del primo grande appuntamento stagionale. Questa strategia, adottata ormai da tre anni, gli permette di arrivare a Melbourne con preparazione mirata e senza impegni ufficiali precedenti. Un approccio che si è rivelato efficace nelle scorse stagioni, e che Sinner spera di replicare anche questa volta.

Per il terzo anno consecutivo Jannik Sinner non disputerà tornei ufficiali ATP prima degli Australian Open, riservando l’esordio stagionale direttamente al primo torneo del Grand Slam: nelle ultime due edizioni l’azzurro ha trionfato a Melbourne e spera di ripetersi anche quest’anno con lo stesso approccio. L’ultima stagione nella quale Sinner è sceso in campo in un torneo ATP prima degli Australian Open è stata quella 2023, quando l’azzurro iniziò il proprio percorso dall’ ATP 250 Adelaide 1, in cui si fermò ai quarti, battuto dallo statunitense Sebastian Korda dopo aver eliminato il britannico Kyle Edmund e l’australiano Thanasi Kokkinakis. 🔗 Leggi su Oasport.it

