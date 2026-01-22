Sinner sbriga la pratica Duckworth e vola la terzo turno | chi sarà il prossimo avversario agli Australian Open

Jannik Sinner supera James Duckworth in tre set, con un punteggio di 6-1, 6-4, 6-2, e si qualifica per il terzo turno degli Australian Open. La partita, durata un’ora e 49 minuti, ha mostrato la solidità dell’italiano, che ora attende di conoscere il suo prossimo avversario nel torneo.

Jannick Sinner batte l’australiano James Duckworth 6-1 6-4 62 in un’ora e 49? di gioco e va al terzo turno degli Australian Open. Il suo prossimo avversario sara’ l’americano Eliot Spizzirri, numero 85 Atp. «Mi sento davvero bene – ha detto Sinner, soddisfatto dalla sua prestazione – sto molto bene di mente e nel corpo: è il modo migliore per cominciare la stagione, e in un torneo cosi’ importante per me». «Oggi ho risposto e servito molto bene – ha aggiunto a caldo, dal campo, appena dopo aver superato in tre set l’australiano Ducksworth – So che lui ha avuto tante operazioni, sono contento di rivederlo al meglio qui: ringrazio il pubblico, da australiani siete stati molto onesti nel tifo.🔗 Leggi su Open.online

