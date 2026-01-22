Sinner spazza via Duckworth e vola al terzo turno degli Australian Open 2026 Chi è il prossimo avversario di Jannik

Jannik Sinner supera senza difficoltà James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open 2026, confermando la sua forma e avanzando al terzo turno. L’altoatesino ha dominato l’incontro in tre set, dimostrando solidità e determinazione. Ora si prepara ad affrontare il suo prossimo avversario, in una fase cruciale del torneo che potrebbe portarlo ancora più avanti nel tabellone.

Roma, 22 gennaio 2026 – Nessun intoppo nella corsa di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Anche il secondo turno si limita a una pseudo formalità, con l’altoatesino che si sbarazza dell'australiano James Duckworth, numero 88 del ranking ATP, in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Il tennista azzurro, numero due al mondo e vincitore delle ultime due edizioni a Melbourne, sabato troverà al terzo turno l'americano Eliot Spizzirri (numero 85), che ha sconfitto il cinese Wu Yibing. "Ho risposto bene e servito nel modo giusto”. "Ogni partita è molto difficile, sono contento di essere al terzo turno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner spazza via Duckworth e vola al terzo turno degli Australian Open 2026. Chi è il prossimo avversario di Jannik Australian Open, Sinner vola al terzo turno: Duckworth sconfitto in tre setJannik Sinner si è qualificato per il terzo turno degli Australian Open, superando James Duckworth in tre set (6-1, 6-4, 6-2). Australian Open, Sinner vola al terzo turno: Duckworth battuto in tre setJannik Sinner supera con facilità il suo avversario, Duckworth, e si qualifica per il terzo turno dell’Australian Open. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sinner e gli italiani di punta partono bene agli Australian Open. Nardi si conferma Godot, Cocciaretto paga le fatiche. Sinner-Duckworth 6-1, 0-1Archiviata la vittoria d'esordio contro il francese Gaston, Sinner torna in campo nel secondo turno degli Australian Open. Rivale di Jannik il padrone di casa Duckworth. ilgazzettino.it Sinner-Duckworth all’Australian Open in diretta: in palio un posto al terzo turnoSinner sfida Duckworth nella partita di secondo turno degli Australian Open 2026: il campione in carica cerca il terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it Comunque oggi Sinner ha spazzato via Gaston che a sua discolpa è bidimensionale essendo lo scemo figo de la bella e la bestia 6-2, 6-1 e tutti a nanna subito dopo carosello. Che bestia Jannik Che bestia. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.