Sindaco una foto insieme? Aba sorrideva quel giorno il ricordo | Lo conoscevo aiutò la comunità durante la pandemia

Il 22 gennaio 2026, a La Spezia, il sindaco Pierluigi Peracchini ha condiviso una foto con Abanoub Youssef, ricordando il suo gesto di gentilezza durante la pandemia. In occasione del funerale dello studente, accoltellato all’interno dell’istituto “Domenico Chiodo”, Peracchini ha pubblicato una lettera rivolta alla comunità, sottolineando il ruolo di Youssef nel sostenere la collettività in un momento difficile.

La Spezia, 22 gennaio 2026 – Sorrideva quel giorno. “ Sindaco possiamo fare una foto insieme?”. A ricordare l’episodio e a pubblicare quello scatto è lo stesso primo cittadino della Spezia, Pierluigi Peracchini, che oggi, in occasione del funerale di Abanoub Youssef, lo studente accoltellato a morte da un compagno all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo”, ha pubblicato una lettera alla cittadinanza. La lettera del sindaco Peracchini. “Oggi tutta la nostra città si ferma per ascoltare il silenzio che Youssef ha lasciato e condividere il dolore nell'addio della sua famiglia, dei suoi amici, della comunità scolastica, della comunità cristiana copta e di ciascuno di noi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

