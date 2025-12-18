Il sindaco restituisce la fascia | scelta in aiuto alla comunità
Il sindaco Luciano Garza annuncia le sue dimissioni, un gesto che mira a favorire il ritorno alle urne e a rafforzare l’unità della comunità dei Gravellonesi. Dopo tensioni e divergenze interne alla maggioranza, questa decisione rappresenta un passo importante verso una nuova fase politica, con l’obiettivo di riaccendere il dialogo e di mettere al centro le esigenze della cittadinanza.
I gravellonesi si preparano a tornare alle urne. Come era largamente prevedibile dopo il degenerarsi dei rapporti interni alla maggioranza, il sindaco Luciano Garza (nella foto) ha annunciato l’intenzione di presentare le sue dimissioni. Un atto che verrà formalizzato nei prossimi giorni. Lo ha annunciato con un intervento di meno di una decina di minuti nel corso dei lavori del consiglio comunale che si sono svolti martedì sera, davanti ad una aula colma di cittadini. Nelle ore precedenti il primo cittadino aveva revocato le deleghe agli assessori Walter Cividini, che è anche vicesindaco e Ilenia Trovati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Salvini rinuncia alla propaganda al Mercatino e visita la Darsena Europa, il sindaco: "Scelta positiva, l'approccio elettorale doveva essere diverso"
Leggi anche: Ponte, al via ‘Anteprima Carnevale’. Il sindaco Caporaso: “Un’occasione per far rivivere il senso più vero del sentirsi comunità”
Il sindaco restituisce la fascia: scelta in aiuto alla comunità.
Il sindaco restituisce la fascia: scelta in aiuto alla comunità - Come era largamente prevedibile dopo il degenerarsi dei rapporti interni alla maggioranza, il sindaco Luciano Garza (nella foto) ha annunciato l’intenz ... ilgiorno.it
Carlo Verdone restituisce la fascia tricolore a Gualtieri dopo la giornata da Sindaco di Roma - Si è conclusa con una cerimonia in Assemblea Capitolina e con la consegna della Lupa Capitolina la giornata da sindaco di Roma di Carlo Verdone. ilgiornale.it
NVEExport 0004
Condividiamo le parole del Sindaco Michelangelo De Chirico sul Polo Liceale “Sylos-Fiore”, inserito da Eduscopio 2025 tra i migliori licei della provincia barese e nella regione Puglia. Il dato restituisce una fotografia chiara: quando una comunità educante fun - facebook.com facebook
Fara in Sabina, Spaziani candidato a sindaco: “Restituire speranza, voce e futuro alla comunità” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.