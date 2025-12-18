Il sindaco Luciano Garza annuncia le sue dimissioni, un gesto che mira a favorire il ritorno alle urne e a rafforzare l’unità della comunità dei Gravellonesi. Dopo tensioni e divergenze interne alla maggioranza, questa decisione rappresenta un passo importante verso una nuova fase politica, con l’obiettivo di riaccendere il dialogo e di mettere al centro le esigenze della cittadinanza.

© Ilgiorno.it - Il sindaco restituisce la fascia: scelta in aiuto alla comunità

I gravellonesi si preparano a tornare alle urne. Come era largamente prevedibile dopo il degenerarsi dei rapporti interni alla maggioranza, il sindaco Luciano Garza (nella foto) ha annunciato l’intenzione di presentare le sue dimissioni. Un atto che verrà formalizzato nei prossimi giorni. Lo ha annunciato con un intervento di meno di una decina di minuti nel corso dei lavori del consiglio comunale che si sono svolti martedì sera, davanti ad una aula colma di cittadini. Nelle ore precedenti il primo cittadino aveva revocato le deleghe agli assessori Walter Cividini, che è anche vicesindaco e Ilenia Trovati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

