Signorini denuncia Google | ‘Contenuti non rimossi’ Corona | ‘Non mi fermo pronto a fare altri nomi’

Signorini ha denunciato Google per la presenza di contenuti non rimossi, mentre Corona si mostra determinato a continuare le denunce e a fare altri nomi. I legali di Signorini evidenziano come siano stati pubblicati online documenti personali e corrispondenza privata ottenuti in modo illecito. La vicenda solleva questioni sulla tutela della privacy e sulla gestione dei contenuti digitali, sottolineando l'importanza di un intervento tempestivo e regolamentato.

I legali di Signorini: ‘Online documenti personali e corrispondenza privata ottenuta in modo illecito’. La guerra tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona entra in una nuova fase, ancora più aspra. Il direttore di Chi, tramite i suoi avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, ha presentato una denuncia formale contro Google Italia e Google Ireland, accusate di non aver rimosso contenuti ritenuti diffamatori, nonostante le ripetute segnalazioni. Secondo quanto riferito dai legali in una nota ufficiale, sui canali Google – in particolare YouTube – sarebbero rimasti online materiali contenenti accuse, documenti personali e corrispondenza privata che, secondo la difesa di Signorini, sarebbero stati ottenuti e diffusi in modo illecito attraverso il format Falsissimo, ideato e condotto da Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

“Io li rovino e farò altri nomi. Il giudice mi ha invitato a uscire dall’aula e ho sorriso”: Fabrizio Corona al Palazzo di giustizia di Milano. Gli avvocati di Signorini: “Diffama e si muove come l’Inquisizione”Fabrizio Corona si è presentato oggi al Palazzo di Giustizia di Milano, accompagnato dal suo avvocato, in relazione a un ricorso contro Alfonso Signorini e la trasmissione “Falsissimo”.

Caso Signorini, Mediaset denuncia Corona: "Non deve più usare i social". Lui replica: "Per fermarmi mi dovete sparare"Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, chiedendo che non utilizzi più i social media.

