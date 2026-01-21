Caso Signorini Mediaset denuncia Corona | Non deve più usare i social Lui replica | Per fermarmi mi dovete sparare

Da cataniatoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, chiedendo che non utilizzi più i social media. Corona ha risposto con una battuta, affermando che per fermarlo sarebbe necessario sparargli. La vicenda riguarda le recenti accuse dell'ex paparazzo nei confronti di Alfonso Signorini e altri, portando le parti coinvolte a finire sotto inchiesta presso la procura di Milano.

Mediaset e Fabrizio Corona sono finiti in procura, a Milano, dopo le accuse dell'ex re dei paparazzi contro Alfonso Signorini (e non solo). L'azienda, come riporta l'Ansa, ha denunciato Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici della società e dei conduttori delle note.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

‘Vietate i social a Fabrizio Corona’, la replica a Mediaset e Signorini: ‘È guerra, per fermarmi mi dovete sparare’Fabrizio Corona ha ribadito la sua posizione riguardo ai social, respingendo le accuse di Mediaset e Signorini.

Mediaset denuncia Corona e chiede bando dai social – lui sfida: “Per fermarmi mi dovete sparare”Mediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce ai danni dei suoi vertici e conduttori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Alfonso Signorini, le nuove parole sul freddo, grande moralizzatore: cosa ha detto; Caso Signorini, Antonio Medugno sentito dai pm: Ho detto la mia verità, e non sarò l’unico; Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi; Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L'ex paparazzo: Lui è l'uomo più importante di Mediaset - Il video.

caso signorini mediaset denunciaIl caso Corona–Signorini tra accuse e provvedimenti: la posizione ufficiale di MediasetTra accuse di abusi, diffamazione e misure preventive: il caso Corona–Signorini tra media e tribunale. Ecco la decisione ufficiale dei vertici Mediaset. notizie.it

caso signorini mediaset denunciaCaso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede di vietargli l’uso dei socialL’azienda contro l’ex re dei paparazzi per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell'azienda e di conduttori di note trasmissioni tv. Solo ieri il giornalista e conduttore ha chiesto di ... quotidiano.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.