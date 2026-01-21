Caso Signorini Mediaset denuncia Corona | Non deve più usare i social Lui replica | Per fermarmi mi dovete sparare

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, chiedendo che non utilizzi più i social media. Corona ha risposto con una battuta, affermando che per fermarlo sarebbe necessario sparargli. La vicenda riguarda le recenti accuse dell'ex paparazzo nei confronti di Alfonso Signorini e altri, portando le parti coinvolte a finire sotto inchiesta presso la procura di Milano.

‘Vietate i social a Fabrizio Corona’, la replica a Mediaset e Signorini: ‘È guerra, per fermarmi mi dovete sparare’Fabrizio Corona ha ribadito la sua posizione riguardo ai social, respingendo le accuse di Mediaset e Signorini.

Mediaset denuncia Corona e chiede bando dai social – lui sfida: “Per fermarmi mi dovete sparare”Mediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce ai danni dei suoi vertici e conduttori.

