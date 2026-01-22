Siamo stufi abbiamo comitive di cinesi e giapponesi che invadono la valle Non lasciano nulla se non i loro rifiuti | arrivano le sbarre anti-selfie in Val di Funes

In passato, la Val di Funes era un angolo riservato, frequentato da pochi appassionati e immortalato da riviste e cartoline. Negli ultimi anni, però, l’afflusso di visitatori, spesso di provenienza asiatica, ha portato a problemi di rispetto ambientale. Per tutelare il territorio e preservare la sua bellezza, sono state installate delle sbarre anti-selfie. Questa misura mira a ridurre l’impatto turistico e mantenere intatto il fascino della valle.

Fino a tre o quattro anni fa la Val di Funes e ra un luogo per pochi. Le immagini della chiesetta incorniciata dalle Odle comparivano sulle riviste di montagna, sulle cartoline o nei racconti degli appassionati che conoscevano la valle e sapevano che proprio da lì partiva un sentiero capace di risalire i boschi fino a una delle malghe più panoramiche delle Dolomiti. Arrivarci significava attraversare tutta la valle, conoscere i tempi, i luoghi, le stagioni. Oggi, invece, quelle stesse immagini sono diventate uno degli scatti più ambiti di Instagram. E la Val di Funes è l'ultimo degli "hotspot" del turismo altoatesino di tendenza sui social.

