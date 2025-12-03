Alex Voyat sulle ex Bellesini | Siamo stufi di vedere gente che prega col culo per aria
“Siamo stufi di vedere persone che pregano con il culo per aria”: sono queste le parole dette dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia durante il Consiglio comunale tenutosi martedì 2 dicembre a palazzo Thun di Trento.La frase – che fa riferimento al sujud, la posizione adottata dai fedeli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Alex Voyat si scusa: "Parole non consone, dovute ad un momento di tensione. Me ne scuso". Ma il comunicato di Fdi parla di "Attacco strumentale della sinistra" e solamente di "espressione forte" Vai su Facebook
Trento: "Siamo stufi di vedere i culi all'aria dei musulmani che pregano!" Noi invece siamo stufi di vedere voi, #fascisti!!!! Le parole di Alex Voyat, consigliere comunale di #FratellidItalia e marito di... Vai su X
Alex Voyat sulle ex Bellesini: “Siamo stufi di vedere gente che prega col culo per aria” - Ha oltraggiato Trento che, fin nel suo statuto, si definisce una ‘città del confronto tra le grandi categorie del pensiero r ... Da trentotoday.it
Polemica sulle Bellesini. FdI in consiglio: "Stufi di vedere la gente col culo per aria" - La frase indirizzata ai musulmani ha infiammato la discussione sul futuro delle ex scuole che dovrebbero ospitare anche un ostello per i lavoratori ... Scrive rainews.it