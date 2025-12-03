Alex Voyat sulle ex Bellesini | Siamo stufi di vedere gente che prega col culo per aria
“Siamo stufi di vedere persone che pregano con il culo per aria”: sono queste le parole dette dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia durante il Consiglio comunale tenutosi martedì 2 dicembre a palazzo Thun di Trento.La frase – che fa riferimento al sujud, la posizione adottata dai fedeli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
