Rottura di un tronco idrico | case senz' acqua nei quartieri San Lorenzo e Cep e in via Imperiale

A causa di una rottura di un tronco idrico a Foggia, alcune abitazioni nei quartieri San Lorenzo e Cep, così come in via Imperiale, sono prive di acqua. I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno lavorando per riparare il guasto, intervento che si protrarrà per tutta la giornata. Si consiglia di consultare aggiornamenti ufficiali per ulteriori informazioni e tempistiche di ripristino.

