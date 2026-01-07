Rottura di un tronco idrico | case senz' acqua nei quartieri San Lorenzo e Cep e in via Imperiale

A causa di una rottura di un tronco idrico a Foggia, alcune abitazioni nei quartieri San Lorenzo e Cep, così come in via Imperiale, sono prive di acqua. I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno lavorando per riparare il guasto, intervento che si protrarrà per tutta la giornata. Si consiglia di consultare aggiornamenti ufficiali per ulteriori informazioni e tempistiche di ripristino.

A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio di alcune vie dell'abitato di Foggia i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata. Per consentire l'esecuzione dei lavori, è stato necessario, nella.

