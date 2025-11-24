Legacoop | Diga Garcia simbolo del sistema idrico in crisi Sicilia senz' acqua nonostante le piogge autunnali

Nonostante le recenti piogge autunnali, la Sicilia continua a patire una grave carenza idrica che sta mettendo in ginocchio il comparto agricolo. La situazione della diga Garcia e di altre infrastrutture strategiche dell’isola, come la diga Trinità – oggi praticamente vuote – rappresenta in modo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

legacoop diga garcia simboloDiga Garcia, crisi idrica nonostante le copiose piogge autunnali - Nonostante le piogge autunnali, la Sicilia continua a soffrire una grave carenza d’acqua, che sta mettendo in difficoltà l’intero comparto agricolo. Secondo sicilianews24.it

legacoop diga garcia simboloSicilia a secco, nonostante le piogge. Legacoop denuncia: "Mai risolto il problema delle reti colabrodo" - Le verifiche avviate dalla magistratura faranno chiarezza sulle responsabilità individuali, ciò che emerge con chiarezza è un quadro strutturale di profonda inefficienza ... Lo riporta msn.com

