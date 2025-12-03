Spiegamento di forze dell' ordine in Porto vecchio | via allo sgombero dei magazzini
Aggiornamento 8.15Una ventina i migranti fatti uscire dai magazzini. Ore 7C'è personale di Italspurghi, ma soprattutto i blindati della polizia di Stato e dei carabinieri, più la guardia di finanza, Digos e vigili del fuoco. La scena è quella del Porto vecchio dove, questa mattina, verranno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
