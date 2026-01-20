Chirurgia della mano all’ospedale di Volterra | servizio potenziato per rispondere alle esigenze dei cittadini

L’ospedale di Volterra ha migliorato il servizio di chirurgia della mano, garantendo risposte più efficaci alle esigenze della comunità. Grazie alla competenza del dottor Pietro Battistini, l’intervento è stato potenziato per offrire cure più complete e tempestive. Questa iniziativa mira a rafforzare l’assistenza sanitaria locale, mantenendo al centro la salute dei cittadini e migliorando la qualità dei servizi disponibili presso la struttura.

L'ospedale di Volterra rafforza la propria offerta sanitaria con il potenziamento dell'attività di chirurgia della mano, sviluppata grazie al contributo professionale di Pietro Battistini.A partire dal mese di dicembre 2025, questa nuova attività chirurgica è stata strutturata con almeno tre.

