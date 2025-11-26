Stranger things 5 trama cast e location dove è girata la serie tv su netflix
La serie televisiva Stranger Things si avvia alla sua attesissima conclusione con la quinta stagione, disponibile su una delle piattaforme di streaming più popolari. Questo capitolo finale rappresenta il culmine di una trama complessa e coinvolgente, che ha affascinato generazioni di appassionati dal suo debutto nel 2016. La narrazione si apre in un contesto invernale del 1987, nel quale la cittadina di Hawkins si trova immischiata in un pericolo crescente, tra spaccature dimensionali e forze oscure provenienti dal Sottosopra. La stagione promette un climax epico, con confronti decisivi e un finale che lascerà il segno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
