Senesi Juve i bianconeri studiano la strategia migliore per l’acquisto del difensore L’idea di mercato
La Juventus valuta attentamente le possibilità di acquisire il difensore del Bournemouth, Senesi. La società bianconera sta studiando le opzioni di mercato e la strategia più efficace per rafforzare la linea difensiva. La scelta sarà guidata da analisi tecniche e valutazioni economiche, con l’obiettivo di trovare l’accordo migliore per entrambe le parti. La trattativa è in fase di sviluppo e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.
Senesi Juve, la strategia di Comolli per portare il centrale del Bournemouth a Torino. Le ultima sulla situazione di mercato. La Juventus continua a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca di profili che possano elevare il tasso tecnico della retroguardia di Luciano Spalletti. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Libero, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Marcos Senesi, difensore centrale classe 1997 in forza al Bournemouth. Il calciatore, pilastro dei “Cherries” e stabilmente nel giro della nazionale argentina, rappresenta un’opportunità di mercato estremamente interessante per la dirigenza torinese, che sta valutando con attenzione le tempistiche per un possibile affondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Disasi Juve, c’è traffico per il difensore del Chelsea: non solo i bianconeri, anche altre due big di Serie A studiano il colpo per gennaio. Ultime
Leggi anche: Senesi Juve, occhi puntati sul difensore in scadenza col Bournemouth: si scalda questa idea in vista dell’estate 2026! Tutti i dettagli
Calcio: risultati, formazioni e mercato; Sorloth alla Juve Romano e Moretto sicuri | C’è stato un tentativo! E viene smentita quest’altra pista di mercato.
Calciomercato Juve, i bianconeri puntano il difensore: chi è - Le ultime sull’interesse La Juventus continua a monitorare con estrema attenzione il mercato internazion ... juventusnews24.com
Juve, in difesa si segue Senesi: è in scadenza con il Bournemouth - La Juventus starebbe seguendo con un certo interesse Marcos Senesi, difensore centrale classe 1997 del Bournemouth, nel giro della nazionale argentina. tuttojuve.com
Gramellini: 'Senesi, Bernardo Silva e Ruben Neves 3 nomi su cui la Juve è vigile' - Secondo quanto raccontato dall'opinionista Luca Gramellini, la Juventus seguirebbe con attenzione 3 profili che in estate potrebbero finire sul mercato dei parametri 0: Marcos Senesi del Bournemouth, ... it.blastingnews.com
I giocatori in scadenza a giugno, da Maignan a Senesi, Bernardo Silva e Lewandowski: chi è nella lista della Juventus - facebook.com facebook
Teniamo sempre a mente questo tweet. Colgo l'occasione per evidenziare l'enorme crescita di #Kelly che meriterebbe anche la nazionale ed il piano #Juventus di venderlo in Premier per 30+ milioni per poi rimpiazzarlo con Senesi a 0. E' una delle chiavi del x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.