Senesi Juve i bianconeri studiano la strategia migliore per l’acquisto del difensore L’idea di mercato

La Juventus valuta attentamente le possibilità di acquisire il difensore del Bournemouth, Senesi. La società bianconera sta studiando le opzioni di mercato e la strategia più efficace per rafforzare la linea difensiva. La scelta sarà guidata da analisi tecniche e valutazioni economiche, con l’obiettivo di trovare l’accordo migliore per entrambe le parti. La trattativa è in fase di sviluppo e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

Senesi Juve, la strategia di Comolli per portare il centrale del Bournemouth a Torino. Le ultima sulla situazione di mercato. La Juventus continua a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca di profili che possano elevare il tasso tecnico della retroguardia di Luciano Spalletti. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Libero, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Marcos Senesi, difensore centrale classe 1997 in forza al Bournemouth. Il calciatore, pilastro dei “Cherries” e stabilmente nel giro della nazionale argentina, rappresenta un’opportunità di mercato estremamente interessante per la dirigenza torinese, che sta valutando con attenzione le tempistiche per un possibile affondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

