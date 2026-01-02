Senesi Juve i bianconeri studiano la strategia migliore per l’acquisto del difensore L’idea di mercato

La Juventus valuta attentamente le possibilità di acquisire il difensore del Bournemouth, Senesi. La società bianconera sta studiando le opzioni di mercato e la strategia più efficace per rafforzare la linea difensiva. La scelta sarà guidata da analisi tecniche e valutazioni economiche, con l’obiettivo di trovare l’accordo migliore per entrambe le parti. La trattativa è in fase di sviluppo e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

Juve, in difesa si segue Senesi: è in scadenza con il Bournemouth - La Juventus starebbe seguendo con un certo interesse Marcos Senesi, difensore centrale classe 1997 del Bournemouth, nel giro della nazionale argentina. tuttojuve.com

Gramellini: 'Senesi, Bernardo Silva e Ruben Neves 3 nomi su cui la Juve è vigile' - Secondo quanto raccontato dall'opinionista Luca Gramellini, la Juventus seguirebbe con attenzione 3 profili che in estate potrebbero finire sul mercato dei parametri 0: Marcos Senesi del Bournemouth, ... it.blastingnews.com

I giocatori in scadenza a giugno, da Maignan a Senesi, Bernardo Silva e Lewandowski: chi è nella lista della Juventus - facebook.com facebook

Teniamo sempre a mente questo tweet. Colgo l'occasione per evidenziare l'enorme crescita di #Kelly che meriterebbe anche la nazionale ed il piano #Juventus di venderlo in Premier per 30+ milioni per poi rimpiazzarlo con Senesi a 0. E' una delle chiavi del x.com

