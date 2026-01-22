Sedicenni morti a Crans-Montana | autopsie in corso Analisi anche su borsa e indumenti di Chiara Costanzo

Sono in corso le autopsie sui corpi dei 16enni Chiara Costanzo e Achille Barosi, deceduti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Le analisi, effettuate presso l’Istituto di Medicina legale di Milano, comprendono anche esami su indumenti e sulla borsa di Chiara. I risultati contribuiranno a chiarire le cause del tragico incidente e a ricostruire gli ultimi momenti delle vittime.

Milano, 22 gennaio 2026 – È cominciata ieri mattina, mercoledì 21 gennaio, poco dopo le otto all’Istituto di Medicina legale di via Gorini l’autopsia sui corpi dei 16enni Chiara Costanzo e Achille Barosi, morti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Non erano presenti i genitori di Chiara Costanzo, rappresentati dall’avvocato Alfredo Zampogna, mentre era presente la madre di Achille, assistita dall’avvocato Antonio Bana. La donna, all’uscita dall’obitorio, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Oltre ai consulenti della Procura all’esame hanno partecipano i periti nominati dalle famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

