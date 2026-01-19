autopsie superficiali a crans montana parla il legale di chiara costanzo

Il legale di Chiara Costanzo commenta le autopsie a Crans-Montana, evidenziando che sono state condotte in modo superficiale, con restituzione degli abiti alle famiglie e rinuncia all’esame della salma da parte della Procura. Questi aspetti sollevano questioni sulla completezza delle indagini e sui passaggi successivi nel caso. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di fare luce sulle circostanze della scomparsa.

AGI - “Autopsie molto superficiali, abiti restituiti alle famiglie, cremazioni, rinuncia all'esame della salma da parte della Procura”. L'avvocato Vinicio Nardo, che assieme al collega Alfredo Zampogna assiste i familiari di Chiara Costanzo, la studentessa milanese morta nel rogo di Crans-Montana, manifesta le sue perplessità sul modo in cui vengono gestite le autopsie nell'inchiesta dei magistrati vallesi che vede indagati Jacques Moretti e Jessica Maric con le accuse di omicidio, incendio e lesioni colpose. Il tema ha suscitato critiche anche in Svizzera da parte dei legali di parte civile e di alcuni media. 🔗 Leggi su Agi.it

Il legale di Chiara Costanzo evidenzia come le autopsie siano state condotte in modo superficiale, con abiti restituiti alle famiglie, cremazioni e rinunce all’esame della salma da parte della Procura. Queste scelte sollevano dubbi sulla completezza delle indagini e sulla possibilità di chiarire le cause della morte. La vicenda mette in luce le criticità delle procedure investigative in casi delicati e la necessità di approfondimenti più rigorosi.

Crans-Montana, parla il padre di Chiara Costanzo: «La speranza, poi la chiamata per identificarla. Ora mia figlia non c’è più»

Il padre di Chiara Costanzo ha annunciato con dolore la scomparsa della figlia, confermando la tragica notizia ricevuta tramite telefonata. La perdita di Chiara rappresenta un momento difficile per la famiglia, che ora si confronta con un dolore profondo e inatteso. Questa vicenda apre uno spaccato sulla sofferenza di una famiglia di fronte a una perdita improvvisa, lasciando spazio a riflessioni sulla fragilità e il valore della vita.

