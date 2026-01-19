Crans-Montana il legale di Chiara Costanzo | Autopsie superficiali ed errori

Il legale di Chiara Costanzo evidenzia come le autopsie siano state condotte in modo superficiale, con abiti restituiti alle famiglie, cremazioni e rinunce all’esame della salma da parte della Procura. Queste scelte sollevano dubbi sulla completezza delle indagini e sulla possibilità di chiarire le cause della morte. La vicenda mette in luce le criticità delle procedure investigative in casi delicati e la necessità di approfondimenti più rigorosi.

L'avvocato Vinicio Nardo, che assieme al collega Alfredo Zampogna assiste i familiari di Chiara Costanzo, la studentessa milanese morta nel rogo di Crans Montana, manifesta le sue perplessità sul modo in cui vengono gestite le autopsie nell'inchiesta dei magistrati vallesi che vede indagati Jacques Moretti e Jessica Maric con le accuse di omicidio, incendio e lesioni colpose. Il tema ha suscitato critiche anche in Svizzera da parte dei legali di parte civile e di alcuni media.

Chiara Costanzo morta a Crans Montana, la telefonata e il dramma: ‘Non c’è più’

Chiara Costanzo, 16 anni, è stata trovata senza vita a Crans Montana, dopo la sua scomparsa nella notte di Capodanno. La vicenda ha avuto inizio con una telefonata e si è conclusa con un tragico epilogo, sconvolgendo la comunità di Arona. La famiglia della giovane continua a cercare risposte e a ricordare Chiara, il cui sorriso rimarrà impresso nei cuori di chi le voleva bene.

Crans Montana, identificato ufficialmente il corpo di Chiara Costanzo: è la quarta vittima italiana

È stato ufficialmente identificato il corpo di Chiara Costanzo, quarta vittima italiana nella tragedia di Crans Montana. La notizia conferma la tragica perdita e rappresenta un momento di riflessione per tutte le persone coinvolte. La famiglia della vittima è stata informata e le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

